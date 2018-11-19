Орешкин предупредил, что инфляция может превысить прогнозы МЭР

Инфляция в РФ по итогам 2018 года может превысить прогнозные 3,4%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Кроме того, выше прогнозируемого значения может оказаться и курс доллара.

Курсовая динамика выше заложенного в августе прогноза - из-за ситуации на глобальных рынках и возможного введения очередных санкций, пояснил министр. Курс доллара будет выше ожидаемого значения в 63,9 рубля. По данным ЦБ, инфляция на конец года установится в значении 3,8-4,2%.