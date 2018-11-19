Достаточно грубые нарушения законодательства, которые допускает в последние годы Центральный банк РФ, начинают крайне негативно влиять не только на экономическую, но и на социальную ситуацию. Один отзыв лицензии у банка "Югра" чего стоит.

Однако все попытки разобраться с ситуацией с точки зрения закона пока к успеху не приводят: Центробанк довольно активно их игнорирует. Ситуация, судя по всему, будет только усугубляться, поэтому необходимо разобраться, в чем его причина, поскольку иначе преодолеть проблему, скорее всего, не получится.

Идея о том, что чем более независим центробанк от властей (и экономики) страны, тем выше в ней экономический рост, идет от оголтелых монетаристов 90-х годов. Тогда эта концепция была крайне популярна и на Западе и у нас, однако долго не прожила, уж больно она была неадекватна реальности. Собственно, она мгновенно разрушается, если посмотреть на Китай. Именно по этой причине, кстати, пресловутые статистики-монетаристы всегда аккуратно исключали Китай из своих выборок — что делало их расчеты, мягко говоря, не совсем адекватными. Но вот закон о ЦБ, который готовился в самом начале 2000-х годов, готовили как раз они.

И содержательная суть этого закона была в том, что политика ЦБ и руководства этой организации, которое эту политику должно проводить, не просто должна быть независима от интересов страны, но и государство не должно иметь инструментов влияния на эту политику. В том числе — путем расследования заведомых нарушений закона, осуществленных этим руководством.

Классический пример я приводил уже не раз: это валютная политика в самом конце 2014 - 2015 году. В соответствии с Конституцией РФ Центробанк должен обеспечивать устойчивость национальной валюты, рубля. Но в рейтинге устойчивости среди всех мировых валют по итогам 2015 года рубль занял почетное последнее место. С точки зрения интересов страны и приоритета ее законодательства государство должно было разобраться в этом вопросе (нет ли здесь антигосударственных и/или коррупционных следов), однако ЦБ эту тему активно «замылил».При этом базовые оправдания у руководства ЦБ банальные: оно лишь исполняло рекомендации МВФ о девальвации валют развивающихся стран.

Совершенно аналогичная ситуация складывается в регуляторном секторе. Опять-таки, про сомнительные отъемы банковских лицензий и недостаточность капиталов страховых компаний писалось очень много. Однако попытки провести государственное расследование (даже с участием Прокуратуры, как в случае с банком "Югра") Центробанк игнорирует и торпедирует.

При этом нельзя даже сказать, что государство в этом случае лезет в установленные законом прерогативы ЦБ (что, теоретически, может быть в случае кредитно-денежной политики). В данном случае речь идет не больше и не меньше, чем о «священном праве частной собственности», поскольку права на вклады граждан и компаний, которые были ими утрачены после незаконного, по мнению бывшего руководства и вкладчиков банка, отзыва лицензии, принадлежали вовсе не ЦБ, а совершенно независимым от него физическим лицам и структурам.

Законное возмущение вкладчиков, поддержанное Прокуратурой и следственными структурами, рано или поздно должно как-то проявиться. Беда в том, что Центробанк интерпретирует созданное в начале 2000-х годах законодательство как на свое право экстерриториальности, при котором и контроль за работой подведомственных структур, и расследование их нарушений, и наказание за нарушения (с собственной их интерпретацией) остается за ним. Если говорить совсем цинично, то нынешнее руководство Центробанка рассматривает его не как часть российской государственности, а как вынесенное за пределы Вашингтона отдаленное структурное подразделение МВФ. Которому, естественно, на российское законодательство и российских граждан глубоко наплевать.

Сегодня протесты вкладчиков

банка «Югра» (который далеко не единственный, но самый яркий пример грубых нарушений со стороны Центробанка, причем признанных государственными структурами) дошли до того, что вмешалось правительство. Которое, устами первого вице-премьера Силуанова, обещало создать соответствующую правительственную комиссию. Теоретически, Правительство в этой ситуации в рамках работы комиссии должно не столько разобрать случаи конкретных нарушений (это, все-таки, дело правоохранительных органов), но и, главное, четко проинтерпретировать законодательство о Банке России в части того, где заканчиваются его эксклюзивные полномочия и начинаются грубые нарушения законодательства России. И, соответственно, потребовать от правоохранительных органов принять соответствующие правовые решения.



Кроме того, было крайне целесообразно, если бы Правительство (как субъект законодательной инициативы) выступило бы, на основании изучений конкретных нарушений закона сотрудниками ЦБ с поправками в соответствующее законодательство, которое бы уточняло ответственность этих работников за свои действия. И именно в этом месте крайне важная роль принадлежит общественным организациям, в том числе организациям вкладчиков банков, лицензии которых были отобраны ЦБ, в том числе с нарушением законодательства.

Центробанк, разумеется, категорически против создания такой комиссии. Прежде всего потому, что ее деятельность будет куда более подробно освящаться средствами массовой информации, чем деятельность ЦБ, которая протекает исключительно в кулуарном порядке. Но если правительственная комиссия не будет создана, если ее работа не приведет к видимым результатам, то не вызывает сомнений, что конкретные работники и руководители ЦБ окончательно уверятся в своей безнаказанности и неподсудности. И тогда последствия их деятельности вызовут негативные последствия уже не только в экономике и (пока частично) социальной сфере России, но и прямо перейду в сферу социально-политическую. В которой и без того в последнее время много проблем.