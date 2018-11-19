Медведев: Россия превращается в современную аграрную державу

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках пресс-конференции по итогам поездки в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам заявил, что РФ в настоящий момент превращается в современную аграрную державу.

По словам политика, существуют направления, которые возникли совсем недавно, однако если еще 10-15 лет назад Россия мало что могла предложить на международном рынке, то сейчас страна является весьма сильным игроком, передает в понедельник, 19 ноября, РИА "Новости".

Медведев подчеркнул, что РФ удалось нарастить поставки во Вьетнам пшеницы и прочих злаковых и это можно считать прекрасным результатом.