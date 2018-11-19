Эксперты рассказали, чего ждать россиянам после повышения цен на колбасу

Государственное управление в России можно сравнить с высокоэффективным управлением крупной корпорацией: прибыли максимизируются всеми доступными способами на фоне всевозможного урезания расходов, считают аналитики. Колбаса в России может подорожать почти на треть

К примеру, сегодня утром стало известно о грядущем введении налога на колбасу и сосиски «в целях оздоровления граждан». Ранее было заявлено о планирующемся повышении цен на платные парковки в центре Москвы. На фоне этого российские корпоративные гиганты рапортуют о значительном приросте прибылей, а правительство заявляет о профицитном бюджете на следующий год.

Что все это значит? Во-первых, держатели акций соответствующих корпораций могут рассчитывать на повышенные дивиденды в случае соответствующего решения советов директоров этих компаний. А государство, в свою очередь, продолжит приоритетное и бесперебойное финансирование своих силовых структур, посему о каких-то значимых протестах в обществе говорить не приходится.

Во-вторых, продолжится огосударствление сырьевого сектора экономики как опорного в экономической политике. И в третьих, от властей следует ожидать новых фискальных инициатив, которые продолжат раскручивать рост цен на фоне падения покупательной способности населения, анализирует ситуацию Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».