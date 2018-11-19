Стало известно, от какого спиртного россияне откажутся перед Новым годом

Эксперты пришли к выводу, что в канун нового 2019 года алкогольная продукция подорожает в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Поэтому россияне станут реже покупать элитный импортный алкоголь.

Эксперты провели сравнительный анализ состояния рынка алкогольной продукции в предновогодний период и сделали вывод, что из-за ослабления курса рубля россияне станут чаще отдавать предпочтение отечественной водке, чем дорогому импортному алкоголю.

«Несмотря на традиционный рост спроса на алкогольную продукцию в канун новогодних праздников, средний чек, содержащий одну-две позиции дорогого импортного алкоголя, станет редкостью в этом году. Покупательная способность падает, люди тщательно считают деньги. Поэтому продажи элитного крепкого алкоголя будут выглядеть бледно по сравнению с прошлым годом», - таково мнение эксперта-экономиста Алексея Каневского.

Несмотря на эту тенденцию, игристые вина и шампанское по-прежнему останутся лидерами предновогодних продаж алкогольной продукции, считает «РГ».