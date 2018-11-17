Госдума: планы США и Украины противостоять созданию СП – 2 являются тщетными

В Госдуме заявили, что попытки США и Украины противостоять созданию "Северного потока – 2" являются тщетными. Такое заявление сделал первый зампред комитета ГД по энергетике Игорь Ананских.

Политик подчеркнул, чт строительство идет по графику, вследствие чего можно рассчитывать на запуск проекта вовремя. Ананских отметил, что госсекретарь США Майк Помпео, который ранее пообещал Киеву помощь в остановке СП – 2, должен думать о проблемах в собственной стране, передает RT.

Кроме того, депутат считает, что Украине следует сесть за стол переговоров и обсудить разумные условия транзита газа. Игорь Ананских также заметил, что Россия поставляет газ многие десятилетия и выполняет свои обязательства в полном объеме, а США мечтают запустить в Европу собственный СПГ, который не является выгодным.