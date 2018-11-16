Промпроизводство в России за 10 месяцев 2018 года выросло на 3%

Промышленное производство в России за десять месяцев 2018 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на три процента. Такие данные приводит Росстат. В сравнении с октябрем 2017 года в октябре 2018 года промпроизводство увеличилось на 3,7 процента. По сравнению с сентябрем - рост составил 5,8 процентов

Рост добычи полезных ископаемых за 10 месяцев текущего года составил 3,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По данным Росстата, рост обрабатывающего производства составил 3,2%, сектора обеспечения электроэнергией, газом и паром — 1,2%, сферы водоснабжения — 0,4%.