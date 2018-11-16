Украина надеется получить деньги от МВФ до конца года
16 ноября 2018, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
Киев рассчитывает в декабре текущего года получить новый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Новый транш кредита от МВФ Украина сможет получить после утверждения бюджета страны на 2019 год, которое произойдет в декабре. Деньги Международного валютного фонда приблизят Украину к стабильности и позволят продолжить проведение оздоровительных реформ в стране, заявил украинский премьер-министр.
Кроме того, этот транш откроет для Украины возможность получать кредиты и от Европейского союза, а также от Всемирного банка, добавил Гройсман.
В МВФ, в свою очередь, рассчитывают, что полученные деньги Украина направит на проведение реформ по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического секторов. В фонде также отметили необходимость снижения инфляции и консолидации бюджетных средств в стране, пишет РБК.
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