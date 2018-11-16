Украина надеется получить деньги от МВФ до конца года

Киев рассчитывает в декабре текущего года получить новый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Новый транш кредита от МВФ Украина сможет получить после утверждения бюджета страны на 2019 год, которое произойдет в декабре. Деньги Международного валютного фонда приблизят Украину к стабильности и позволят продолжить проведение оздоровительных реформ в стране, заявил украинский премьер-министр.

Кроме того, этот транш откроет для Украины возможность получать кредиты и от Европейского союза, а также от Всемирного банка, добавил Гройсман.

В МВФ, в свою очередь, рассчитывают, что полученные деньги Украина направит на проведение реформ по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического секторов. В фонде также отметили необходимость снижения инфляции и консолидации бюджетных средств в стране, пишет РБК.