МВФ в отчете отнес экономические показатели Крыма к российским

В опубликованном Международным валютным фондом (МВФ) Обзоре региональной экономики Европы показатели Крыма отнесены к российским, а не к украинским. МВФ пояснил свою позицию по этому поводу.

По прогнозам экспертов МВФ, показатель прироста ВВП для Российской Федерации на 2018 год составит 1,7%, а на 2019 год повысится до 1,8%. МВФ при этом сделал важную оговорку, уточнив, что показатели Крыма и Севастополя отнесены к российской экономике, так как РФ «фактически управляет этой территорией».

«Использование Международным валютным фондом статистических данных не является намеком на то, что он признает или занимает позицию по вопросу о том, какая страна имеет юридическое право на данную территорию», - пояснил представитель МВФ.

Экономическое признание политически непризнанных территорий является общемировой практикой, приводят мнение экспертов «Известия».