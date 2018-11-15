Захарова сообщила об отправке в США трех танкеров с российским СПГ

Три танкера с российским сжиженным природным газом (СПГ) отправились в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об отправке танкеров с СПГ в Штаты и уточнила, что газ уже достиг американских берегов.

"При всем этом видимом публичном потоке негатива из Вашингтона в обратном направлении туда успешно направляется, как ни странно, российский сжиженный природный газ с месторождения "Ямал СПГ", — сказала Мария Захарова на брифинге.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полтора месяца назад рассказал журналистам, что ему пришлось вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель отстаивать право на покупку газа в России перед президентом США Дональдом Трампом, - сообщает РИА Новости. Трамп обвинил власти Турции и ФРГ в том, что, покупая газ у Москвы, они "кормят Россию", во время саммита НАТО в Брюсселе 11 — 12 июля.