Сечин объяснил завышенные цены на бензин в некоторых регионах

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин обвинил независимые сети авто-заправочных станций в создании монопольных структур в регионах, призванных подстегнуть рост цен на топливо. [related_articles]

Ценники на независимых АЗС влияют на ценообразование в регионах, хотя в среднем по стране продажи топлива с таких заправок составляют только 30% от общего объема.

Об этом Сечин заявил "Коммерсантъ FM". Он подчеркнул, что существует система, когда в регионах формируются структуры со схемой поставок, нацеленных на увеличение стоимости.

А вертикально интегрированные компании, по его словам, в данной ситуации "вынуждены подстраиваться" в соответствии с антимонопольным законодательством.