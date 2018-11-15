Предсказан коллапс экономики Украины из-за возможного санкционного удара России
15 ноября 2018, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]
«Укртатнафта» предупредила киевские власти об опасных последствиях вероятных новых санкций со стороны Российской Федерации. Соответствующее сообщение некоторое время назад появилось на сайте компании.
В выложенной информации констатируется, что под контролем РФ находится значительная часть украинского рынка нефтепродуктов. Если Москва прекратит поставки топлива, экономику страны ждет коллапс, заявили в компании.
Чтобы избежать реализации катастрофического сценария, Киеву, по мнению руководства «Укртатнафты», следует увеличивать импорт топлива из других стран и наращивать собственное производство.
Ранее с подобным прогнозом выступил эксперт Юрий Корольчук. Согласно точке зрения аналитика, которую он озвучил в беседе с журналистами, оставшаяся без российских нефтепродуктов промышленность Украины не сможет быстро переориентироваться на новых поставщиков.
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