Предсказан коллапс экономики Украины из-за возможного санкционного удара России

«Укртатнафта» предупредила киевские власти об опасных последствиях вероятных новых санкций со стороны Российской Федерации. Соответствующее сообщение некоторое время назад появилось на сайте компании.

В выложенной информации констатируется, что под контролем РФ находится значительная часть украинского рынка нефтепродуктов. Если Москва прекратит поставки топлива, экономику страны ждет коллапс, заявили в компании.

Чтобы избежать реализации катастрофического сценария, Киеву, по мнению руководства «Укртатнафты», следует увеличивать импорт топлива из других стран и наращивать собственное производство.

Ранее с подобным прогнозом выступил эксперт Юрий Корольчук. Согласно точке зрения аналитика, которую он озвучил в беседе с журналистами, оставшаяся без российских нефтепродуктов промышленность Украины не сможет быстро переориентироваться на новых поставщиков.