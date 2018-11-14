Аналитики агентства Standard & Poor’s (S&P) не прогнозируют в ближайшие годы прорыв в российской экономике ни за счёт роста инвестиций, ни за счёт хорошей конъюнктуры на нефтяном и газовом рынках. Скорее всего, планы правительства по росту ВВП в 3% к 2021 году останутся невыполненными.



Реальный рост ВВП за три года оценивается в 1,7-1,8 процента. Даже планы правительства России потратить на реализацию Национальных проектов порядка 30 трлн рублей (а это 450 млрд долларов) не дадут сильного импульса к оживлению экономики.



Причинами тому называют нежелание инвесторов вкладываться в Россию, ужесточение экономических санкций, последствия пенсионной реформы, а также отток нефтедолларов за пределы страны. Вместе с тем, по мнению экономических аналитиков, в ближайшие три года даже при наметившейся тенденции на снижение цен на нефть, российской экономике масштабные кризисы не грозят, она достаточно сильна и устойчива. Но при плохой конъюнктуре правительству вновь придётся повышать налоги - это уже после январского увеличения НДС до 20%.



Если посчитать разницу в стоимости нефть в 35-40 долларов и в 70 долларов за баррель и наложить её на чистый отток капитала в 42,2 млрд долл с начала года, то сразу станет понятно, куда ушли доходы от повышения цен на нефть.



