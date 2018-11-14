В Пхохане прошёл Первый российско-­корейский форум

В городе Пхохан, расположенном на юго­востоке Республики Корея, состоялся первый российско-­корейский форум, на котором Сахалинская область представила свои инвестиционные проекты.

Новые горизонты

В форуме участвовали девять субъектов Дальнего Востока и все 17 регионов Республики Корея. В состав сахалинской делегации вошли представители деловых кругов, возглавили её министр экономического развития региона Алексей Успенский и руководитель агентства по привлечению инвестиций Антон Шередекин.

Ключевая задача международного мероприятия – вывести сотрудничество между Россией и Кореей на новый уровень. В ходе встреч обсуждались роли и задачи региональных властей в развитии двусторонних отношений. Алексей Успенский рассказал о новых инвестиционных возможностях для предпринимателей из Страны утренней свежести. Напомнил министр и о господдержке, которую оказывают инвесторам при реализации приоритетных проектов на островах. К примеру, Корпорация развития области предлагает бизнесу займы на льготных условиях, а сахалинское агентство по привлечению инвестиций осуществляет комплексное сопровождение проектов в режиме «одного окна».

Также министр презентовал проекты островных предпринимателей, реализующих свою деятельность в приоритетных отраслях экономики. Ассоциация «Союз органического земледелия Сахалинской области» предлагает бизнесменам из Республики Корея создать площадку по производству природных удобрений и совместно вести хозяйство на островах с применением органических технологий.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ра» собирается применять на своих землях современные экологические технологии для дальнейшего экспорта продукции в Корею. Акционерное общество «Красногорская заимка» планирует закупать в Стране утренней свежести пищевую тару для своих готовых блюд.

Помимо этого, ООО «Стил­Трейд» заинтересовано в импортных поставках металлопроката и арматуры. Научно-­производственная компания «Меркури­-Полимер» предлагает поставлять полимерное сырье в гранулах, из которого будет выплавляться полиэтилен. Также это предприятие заинтересовано в приобретении корейского оборудования для упаковки пищевой тары.

Туризм и недра

Готовность сотрудничать с зарубежными партнёрами выразили компании, работающие в угольной промышленности и занимающиеся добычей торфа. Так, «Углегорскуголь» предлагает инвестировать в строительство обогатительной фабрики и разработку нового угольного месторождения «Соболевское». А компания «Биотекс­Торф» заинтересована в совместных разработках природных ископаемых и их последующем экспорте в Республику Корея, Японию и Китай.

Большие возможности для инвестиций существуют в сфере лечебно­-оздоровительного туризма. ООО «Грин- Солюшион» сегодня оперирует крупнейшим на Сахалине четырёхзвездочным гостиничным комплексом «Мега Палас Отель». Компания предлагает развивать на острове инфраструктуру для бальнеологического, экологического и оздоровительного туризма для детей и взрослых – то есть создать первую в области сеть курортов с полным комплексом SPA-­услуг самого высокого уровня.

­ Простор для инвестиций открывает перед корейскими инвесторами режим свободного порта Владивосток – Корсаков, ­ отметил Алексей Успенский. – Так, в частности, один из резидентов свободного порта, компания «Гаммерс марине», сегодня реализует проект строительства единственного на Сахалине завода по ремонту маломерных судов и рыбообрабатывающего оборудования. Дополнительно планируется организовать мелкосерийное производство кильблоков, тентов, тележек для хранения и перевозки моторов, защитных чехлов. Для рыбзаводов планируется оказывать услуги по ремонту и производству транспортных линий, а также компрессорного и морозильного оборудования.

Агар­-агар и японские бани

В рамках одного из форумных блоков состоялась презентация новых инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на Дальнем Востоке в ближайшие годы. Среди них – строительство гостиничного комплекса на 26 номеров с кафе на курильском острове Кунашир. Расчётная площадь будущей новостройки – около полутора тысяч квадратных метров. Это двухэтажное здание с элементами современной японской архитектуры. В комплексе предложено разместить и традиционную японскую баню – онсэн.

Ещё один проект, представленный островной делегацией, предусматривает строительство современного рыбоперерабатывающего комплекса в посёлке Ноглики. Предполагаемый объём переработки водных биоресурсов – более 200 тонн в сутки. На предприятии будут использованы усовершенствованные технологии, которые позволят выпускать новые виды продукции и увеличить объёмы рыбопереработки.

Также на международном форуме были озвучены инициативы по созданию на Сахалине предприятия, производящего ценный продукт агар-­агар, и по строительству SPA-­отеля на базе существующего санатория «Синегорские минеральные воды». Помимо этого, островные предприниматели готовы к совместной с зарубежными партнёрами реализации проектов по производству органических удобрений, использованию торфа для восстановления плодородия земель, разработке угольного месторождения «Соболевское» и созданию обогатительной фабрики.

Справка

На полях форума министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский провёл встречу с директором департамента мира и международного сотрудничества особой муниципальной провинции Чеджу Хан Енг Тхэк. Обсуждались возможности совместного развития круизного туризма. Кроме того, Сахалинская область присоединилась к Пхоханской декларации. В документе закреплены договорённости о международном взаимодействии в сферах торгового обмена и логистики, энергетической промышленности и биоэнергетики, а также культуры, искусства и спорта.