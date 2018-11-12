Чубайс высказался об экономике России: нас скоро опередят Греция и Казахстан

Глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс высказался о состоянии российской экономики. Чубайс полагает, что если власти не смогут решить основных проблем и резко нарастить темпы экономического роста, которых требует президент РФ Владимир Путин, то Россия обречена на отставание от стран уровня Греции, Казахстана и Турции.

Все последние годы президент ставит перед правительством задачу технологического прорыва, без которого Россия не сможет удержаться в ряду развитых государств мира.

В интервью изданию "Сноб" Чубайс рассказал, что сегодняшние экономические показатели свидетельствуют о том, что Россия отстает не только от развитых США и ряда европейских стран, но в скором времени будет отставать и от Греции, Казахстана и Турции.

Чубайс напомнил, что в своем последнем послании Федеральному собранию Путин поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине следующего десятилетия. Тогда среднегодовой темп роста ВВП должен составить более 6% и даже 7%. Сегодня - только 1,6%. Как отметил Чубайс, перед правительством сейчас стоит сверхсложная задача.

По прогнозу Чубайса, Россия будет все больше отставать от мира. "И не только от Европы или Штатов: через какое-то время Россия начнет отставать от Греции, Казахстана и Турции", - сказал глава "Роснано" и пояснил: "Причем не по масштабам экономики, а по уровню жизни. По человеческому капиталу, культуре, образованию, здравоохранению — по всем этим компонентам мы сами рискуем «уложить» себя в сценарий, который ведет к росту отставания России от остального мира".