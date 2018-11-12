В Москве впервые обсудят социальные и экономические аспекты проблем вкладчиков - "превыщенцев". Таких сегодня в России почти три миллиона человек. Смогут ли вернуть 440 млрд рублей пострадавшие вкладчики российских банков?

Во вторник, 13 ноября, издательский дом «Аргументы и факты» проведёт круглый стол по проблеме вкладчиков, потерявших в ликвидированных ЦБ банках сбережения. По приблизительным подсчётам, около четверти миллиона граждан утратили в сумме 440 млрд рублей, а в общей сложности беда затронула три миллиона человек . Эксперты постараются найти ответы на следующие вопросы: каковы шансы людей на возврат денег? Можно ли заставить ЦБ сотрудничать с потерпевшими? К каким изменениям в обществе приведёт протестная активность вкладчиков?

К участию в мероприятии приглашены известные финансисты, экономисты, политологи, государственные деятели. Это, в частности, финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, депутат Госдумы Валерий Гартунг, экс-глава правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев. В рамках круглого стола выступит Николай Николаев – лидер Союза вкладчиков, объединения, отстаивающего интересы пострадавших граждан. Также свое согласие на участие в круглом столе дал Сергей Швецов, первый заместитель Председателя Банка России.

Все они ранее уже высказывались о проблеме людей, оставшихся без сбережений. В частности, Михаил Делягин, комментируя недавний отказ ЦБ от взаимодействия с правительством для помощи вкладчикам, заявил об особом цинизме ведомства, поскольку люди пострадали «из-за действий самого финансового регулятора». По мнению эксперта, особенно цинично выглядят ссылки чиновников ЦБ на законодательство, ведь «при ликвидации «Югры» в Банке России, насколько можно судить, об этом законодательстве почему-то не вспоминали». Именно уничтожение указанного банка стало, согласно Делягину, «одним из ключевых эпизодов разрушения банковской системы России под видом её «санации»».

В свою очередь, Алексей Мухин заявлял, что проблема потерявших сбережения вкладчиков уже «вышла за рамки сферы бизнеса». «Теперь это уже тема социальной политики, обострённая противостоянием между правительством и даже Госдумой, с одной стороны, и Центробанком – с другой», - подчеркнул политолог. По словам Мухина, «ЦБ своими действиями создаёт социальную проблему, способствуя разорению и люмпенизации экономически активного среднего класса. Таким образом, под ширмой финансового оздоровления, о котором докладывают президенту, похоже, идёт реализация политики, являющейся по существу антисоциальной, то есть прямо противоположенной курсу главы РФ». При этом, по оценке руководителя Центра политической информации, регулятор, не идя на сотрудничество с исполнительной властью для разрешения проблемы, «фактически «отправляет в корзину» судьбы миллионов людей».

Валерий Гартунг в конце октября констатировал, что его коллеги «не согласны с проводимой кредитно-денежной политикой, в результате которой теряют свои деньги и вкладчики банков, у которых отбирают лицензии». Также потери несёт и государство, вынужденное расходовать «триллионы рублей на поддержку банковской системы». В целом, парламентарий отметил несколько нарушений в деятельности ЦБ: «К таким ситуациям можно отнести события декабря 2014 года, когда резко подскочил курс доллара и люди потеряли деньги. Безусловно, нарушением является и отзыв лицензий у таких крупнейших банков как «Югра», также ведущий к огромным потерям гражданами своих сбережений», - отметил Гартунг.

Познакомиться с мнением процитированных экспертов и других приглашённых лиц можно будет 13 ноября в 16:00 в Издательском доме «Аргументы и Факты» по адресу улица Мясницкая, дом 42, 2-й этаж, Круглый зал.