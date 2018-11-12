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Путин призвал регулировать рыночную ситуацию с ценами на нефтепродукты в России
12 ноября 2018, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин провёл очередное совещание с членами правительства, на котором обсуждалась ситуация с ценами на нефтепродукты. Глава российского государства сказал, что кабмину необходимо регулировать эту сферу.
О ходе работы по сдерживанию цен на нефтепродукты на совещании доложил вице-премьер Дмитрий Козак, - сообщает пресс-служба Кремля. Путин поручал провести работу месяц назад.
"... мы понимаем: ситуация должна быть безусловно рыночной, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе это сферу регулировать", - заявил президент России.
Как доложил Козак, "ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться – с учётом инфляции, с учётом изменений налогового законодательства – до конца марта".
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