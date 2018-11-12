Назван способ нанести катастрофический удар по экономике враждебной РФ Украины

Россия может ввести ограничительные меры, которые приведут к катастрофическим последствиям для Украины. Об этом журналистам рассказал Юрий Корольчук, киевский эксперт в сфере энергетики.

Аналитик отметил в разговоре с представителями СМИ, что на сегодняшний момент Украина получает от РФ почти две трети потребляемого топлива. Если Москва решит прекратить поставки соседнему государству, расположенные на его территории предприятия не смогут оперативно переориентироваться на других экспортеров. В случае введения подобных санкций стоимость нефтепродуктов в стране значительно возрастет, полагает Корольчук. По его словам, для украинской экономики это будет катастрофическим ударом, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что политолог Искандер Хисамов нашел объяснение усилению агрессии Украины по отношению к России.