Как группа ученых нашла инвестора и сделала бизнес

Компания «Эмис» стала 8-м финалистом бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018». В студии «Челябинского эха» гостем был директор компании «Эмис» Константин Александровский.

«Тяжело растолкать вагон, потом дальше он будет катиться по рельсам за счет инерции», - так он описал развитие компании, которая работает с 2003 года. Первые пять лет предприятие, которое сегодня является ведущим российским производителем расходомеров и измерительных приборов для управления технологическими процессами, занималось научными разработками и только после этого достигло коммерческого успеха.

Помогал анализировать бизнес эксперт премии — руководитель центра инжиниринга Челябинской области Леонид Исенко.

ЗАО «Эмис» основано в 2003 году. Сфера деятельности — разработка и производство расходомеров и измерительных приборов для управления и мониторинга технологических процессов. Название компании расшифровывается как «электронные механические измерительные системы».

Организация осуществляет полный цикл приборостроительного процесса: разработку и конструирование, производство и поверку, поставку, а также пуско-наладочные работы на объекте заказчика.

Продуктовая линейка ЗАО «ЭМИС» основана на семи методах измерения и включает в себя 13 типов расходомеров и 35 видов приборов и сопутствующего оборудования. Компания разрабатывает и производит приборы и узлы учета расхода жидкости, газа, пара, а также автоматизированные системы учета потребления энергоресурсов для нефтегазовой, энергетической, химической, пищевой и других отраслей промышленности.

Цель компании — разработка и производство современных высокотехнологичных приборов, отвечающих требованиям и стандартам промышленной автоматизации, а также их продвижение на различных отраслевых рынках и территориях России и зарубежных стран. Цель на ближайшие пять лет — из производителя расходомеров стать производителем средств автоматизации.

ЗАО «ЭМИС» является обладателем девяти патентов. Продукция одноименной торговой марки эксплуатируется практически во всех отраслях промышленности регионов России и стран Таможенного Союза. Головной офис компании находится в Челябинске. Дилерская сеть компании включает 15 предприятий, в том числе в Республике Беларусь и представительство в Республике Казахстан.