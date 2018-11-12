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Без топлива из РФ Украину ждет коллапс, заявил эксперт

12 ноября 2018, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Без топлива из РФ Украину ждет коллапс, заявил эксперт
Фото: pixabay.com

Прекращение поставок российского топлива станет катастрофическим ударом для украинского рынка, поскольку Россия является экспортером 60% поступающего в страну топлива, заявил украинский эксперт.

«Если Россия прекратит поставки, то у нас действительно наступит коллапс в секторе нефтепродуктов. И пока ситуация стабилизируется и рынок переориентируется, может пройти до полугода», - заявил эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с заявлением, что залогом энергетической независимости Украины является использование украинского угля. После этого Луганская тепловая электрическая станция вынуждена была перейти на газ в связи с невозможностью доставки угля, пишет RT.

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