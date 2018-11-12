Без топлива из РФ Украину ждет коллапс, заявил эксперт

Прекращение поставок российского топлива станет катастрофическим ударом для украинского рынка, поскольку Россия является экспортером 60% поступающего в страну топлива, заявил украинский эксперт.

«Если Россия прекратит поставки, то у нас действительно наступит коллапс в секторе нефтепродуктов. И пока ситуация стабилизируется и рынок переориентируется, может пройти до полугода», - заявил эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с заявлением, что залогом энергетической независимости Украины является использование украинского угля. После этого Луганская тепловая электрическая станция вынуждена была перейти на газ в связи с невозможностью доставки угля, пишет RT.