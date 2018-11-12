Перспективы развития чаеводства на Кубани

Заместитель председателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко по поручению главы кубанского парламента Юрия Бурлачко принял участие в семинаре, посвященном актуальным проблемам чаеводства, который прошел в Сочи. Связанные с дальнейшим развитием отрасли вопросы участники дискуссии, среди которых был также депутат Законодательного Собрания Виктор Тепляков, обсудили на базе Всероссийского НИИ цветоводства и субтропических культур.

Своими мнениями по главной теме совещания с парламентариями обменялись специалисты регионального Минсельхоза, руководители краевых профильных ведомств, директора чаеводческих предприятий.

В рамках организованного Законодательным Собранием и администрацией города-курорта Сочи симпозиума его участники подробно остановились на перспективных для возделывания сортах чая, рациональном использовании почвы для повышения урожайности, сортовой политике и минеральном питании. Отдельной темой разговора стали вопросы освоения субсидий в рамках господдержки отрасли чаеводства и выполнения программы по ее развитию, применяемые для выращивания растений современные технологии, стандарты качества чая с наименованием «Краснодарский край» и взаимодействие властей Сочи с агропредприятиями.

Поднятой на семинаре теме, напомним, депутаты Законодательного Собрания постоянно уделяют внимание и в повседневной работе, вынося проблематику развития отрасли на обсуждение, в том числе и на пленарных заседаниях. Это в своем выступлении отметил зампредседателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко, напомнив присутствующим, что реализация принятого в августе 2016 года закона о развитии чаеводства находится на контроле кубанского парламента, а распоряжением спикера Законодательного Собрания Юрия Бурлачко создана специальная рабочая группа для осуществления этого контроля.

- Чаеводство является стратегическим направлением для развития агропромышленного комплекса Сочи. Реализация намеченных перспектив в отрасли возможна только при правильном технологическом подходе к ней, модернизации и перезакладке плантаций. Необходимо популяризировать чаеводство как один из важнейших сегментов всего кубанского АПК путем объединения чаеводов в эффективно работающий отраслевой союз, – подчеркнул зампредседателя комитета.

Вопрос развития чаеводства в крае был вынесен и на пленарное заседание недавно состоявшейся в Краснодаре Южно-Российской Парламентской Ассоциации. С соответствующей инициативой выступил аграрный комитет ЗСК. Суть обращения ЮРПА к руководителю Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву заключается в том, чтобы в существующую госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции на 2013-2020 годы внести изменения, дополнив ее мероприятиями по развитию именно отрасли чаеводства в России.

По итогам семинара его участники приняли решение учесть все высказанные в ходе дискуссии предложения и замечания по развитию отрасли и применить их в дальнейшем на практике.