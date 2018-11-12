СМИ: Россия снизила роль доллара в своей экономике

В западных СМИ появилась информация о том, что Россия снизила роль доллара в своей экономике. По словам журналистов, попытки РФ уменьшить зависимость от этой валюты принесли ощутимые результаты.

Подчеркивается, что эти действия позволят Москве "смягчить удар" от возможных санкций со стороны США против финансовой системы России, передает "Газета.Ru".

Уточняется, что торговля РФ и Китая с применением национальных валют также говорит об уменьшении зависимости российской экономики от доллара. Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова экспертов, Россия в настоящий момент весьма успешно дает "отпор гегемонии американской валюты".