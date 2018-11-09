Суд по требованию «Нафтогаза» запретил выплаты Газпрому за «Северный поток»

Суд в Швейцарии в рамках обеспечительных мер по требованию "Нафтогаза" запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты "Газпрому", сообщили в российской компании. США допускают возможность введения санкций в отношении "Северного потока-2"

Отмечается, что в результате запрета все выплаты от этих компаний "Газпрому" перенаправляются на приставов Швейцарии. В компании добавили, что все попытки "Нафтогаза" арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пока были безрезультатны.