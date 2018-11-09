В деле «Югры» появились новые фигуранты

На минувшей неделе появилась информация о том, что некое ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рублей предлагает вкладчикам банка «Югра» выкупить их вклады.

Издание «Версия» в свою очередь предполагает, что эта фирма может вполне действовать в интересах Центробанка и Агентства по страхованию вкладов. Тому есть ряд косвенных подтверждений. ООО «Бизнес лигал компани», которое выступило с предложением ко вкладчикам-«превышенцам», зарегистрировано в посёлке Совхоза Крёкшино, его уставный капитал минимален, а в сфере деятельности значится «оказание прочих финансовых услуг». Примечательно, что эта не самая крупная фирма располагает точными персональными данными вкладчиков «Югры» и сведениями об остатках на их счетах. Такие сведения могут быть только у самого банка «Югра», который с июля прошлого года находится под контролем ЦБ и АСВ.

От любых взаимодействий с сомнительным ООО предостерег граждан лидер Союза вкладчиков Николай Николаев. Комментируя происходящее, он отметил, что недаром эта фирма активизировалась именно сейчас. Дело в том, что почти завершено формирование реестра кредиторов банка «Югра». Кроме того, вскоре должен быть принят законопроект, согласно которому АСВ лишится права голоса в комитете кредиторов ликвидируемого банка.

Фактически получается, что скупка вкладов может привести к тому, что место в реестре кредиторов опять-таки займет АСВ, и Центробанк продолжит контролировать уже процесс банкротства банка «Югра», делает вывод издание. Это не исключает новые злоупотребления в процессе реализации активов банка, говорят эксперты.

Экс-предправления «Югры» Дмитрий Шиляев напомнил, что Агентство по страхованию вкладов, выполняя функции временной администрации банка, намеренно снизила стоимость активов, создавая массу возможностей для реализации различных «серых схем».

Еще одна возможная причина появления ООО «БЛК» по мнению издания «Версия» заключается в том, что таким образом Центробанк пытается нейтрализовать разоренных вкладчиков. 35 тысяч человек, которые оказались в статусе «превышенцев», заявляют о том, что будут до конца бороться за восстановление справедливости. Это немало раздражает Центробанк. Ему выгодно уменьшение протестной массы как один из способов борьбы с недовольными вкладчиками. Николай Николаев уверен, что ООО «БЛК» тесно связано с Центробанком и АСВ и действует в его интересах.