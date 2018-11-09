Россияне начнут платить пошлину при ввозе товаров дороже 500 евро

С 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом (автомобилем или поездом) физическими лицами для личных целей на территорию стран ЕАЭС, куда входит и Россия, будет снижен в три раза.

Решение о снижении порога беспошлинного ввоза товаров физическими лицами для личных нужд принял Совет Евразийской экономической комиссии. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Беларусь.

Пороговая сумма снизилась сразу втрое: с полутора тысяч евро до 500 евро. Суммарный вес ввозимого товара снижен в два раза – с 50 кг до 25 кг. В случае превышения установленных с 1 января 2019 года норм гражданин должен будет оплатить пошлину в размере 30% от стоимости ввозимого товара, сообщает «Свободная пресса».