Судебные приставы назвали сумму задолженности россиян

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали о количестве исполнительных производств в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей и назвали общую сумму долгов россиян.

Общая задолженность россиян по состоянию на 1 октября 2018 года составляет 3.8 трлн рублей, рассказали RT. При этом, количество исполнительных производств перевалило за 30 миллионов - 31.3 млн.

Отмечается, что эта сумма на 5,5% больше чем за аналогичный период 2017 года. На тот момент на исполнении находилось 26.5 миллионов исполнительных производств, рассказали в ведомстве.