СМИ узнали о скрытом росте цен на бензин на АЗС через топливные карты

В условиях заморозки цен на автомобильное топливо крупные нефтекомпании начали скрыто повышать розничные цены на АЗС. О том, что АЗС нефтекомпаний скрыто повышают цены на бензин и дизельное топливо для корпоративных клиентов — за счет "сервисных сборов" за топливные карты, пишет "Коммерсантъ".

Медведев подписал соглашение о заморозке цен на бензин

Как отмечает издание, крупные нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС даже в условиях, когда они заморожены по соглашениям с правительством.

При введении наценок вместо вместо скидок для корпоративных клиентов одной из сетей АЗС бизнес теперь заплатит за дизтопливо на 5% больше "цены стелы" АЗС, за бензин — на 1%.

Как говорят собеседники "Ъ" на рынке, цены на АЗС по топливным картам повышают все крупнейшие нефтекомпании. Это началось после того, как они договорились с правительством заморозить мелкооптовые цены 21 октября.