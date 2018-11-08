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СМИ узнали о скрытом росте цен на бензин на АЗС через топливные карты
8 ноября 2018, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]
В условиях заморозки цен на автомобильное топливо крупные нефтекомпании начали скрыто повышать розничные цены на АЗС. О том, что АЗС нефтекомпаний скрыто повышают цены на бензин и дизельное топливо для корпоративных клиентов — за счет "сервисных сборов" за топливные карты, пишет "Коммерсантъ".
Как отмечает издание, крупные нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС даже в условиях, когда они заморожены по соглашениям с правительством.
При введении наценок вместо вместо скидок для корпоративных клиентов одной из сетей АЗС бизнес теперь заплатит за дизтопливо на 5% больше "цены стелы" АЗС, за бензин — на 1%.
Как говорят собеседники "Ъ" на рынке, цены на АЗС по топливным картам повышают все крупнейшие нефтекомпании. Это началось после того, как они договорились с правительством заморозить мелкооптовые цены 21 октября.
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