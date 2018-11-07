Медведев убежден, что товарооборот РФ и Китая по итогам года достигнет $100 млрд
7 ноября 2018, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев убежден, что по итогам текущего года товарооборот России и Китая достигнет 100 миллиардов долларов. Глава правительства назвал данный результат "хорошим".
По словам Медведева, товарооборот двух стран в настоящий момент активно растет. Политик также заметил, что 100 миллиардов долларов – это не финальная сумма. Премьер предположил, что в будущем данный показатель удвоится, передает утром в среду, 7 ноября, РИА "Новости".
Напомним, китайский премьер-министр Ли Кэцян, в рамках открытия 23-ей встречи глав правительств России и КНР в Пекине, отметил высокий уровень сотрудничества двух стран, а также подчеркнул, что существует большой потенциал для его дальнейшего наращивания.
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