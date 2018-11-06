Азербайджан планирует отказаться от российского газа в 2019 году‍

Азербайджан не планирует закупать в 2019 году газ в России и Туркмении. Об этом накануне сообщил представитель госнефтекомпании страны (ГНКАР) по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.

Ахмедов заявил, что текущие планы компании не предусматривают импорта газа из России в 2019 году, передает ТАСС. По его словам, подписание контракта на поставку дополнительных объемов газа из России не рассматривается.