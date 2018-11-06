Какие продукты подорожали в октябре, а какие подешевели

По данным Росстата, в октябре цены на продовольственные товары в Российской Федерации выросли на 0,6% по сравнению с сентябрем. Подорожали яйца, сахар и пшено, сообщает ведомство.

Отмечается, что мясо птицы подорожало на 2,9%, крупа овсяная и перловая - на 2,5%, рыбное филе - на 1,7%, крупа манная - на 1,3%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки - на 1,1%, колбасные изделия, рыба мороженая разделанная, молоко - на 1%.

На некоторые овощи и фрукты цены снизились, например, лимоны стали дешевле на 18,2%, свекла - на 14,1%, морковь - на 11,2%, яблоки - на 8,6%, картофель - на 5,1%, репчатый лук, белокочанная капуста, виноград и чеснок - на 3,3-4,5%.

Огурцы, помидоры и лимоны в октябре подорожали.