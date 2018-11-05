Вступили в силу санкции США против Ирана

Сегодня, 5 ноября, возобновили свое действие санкции США против Ирана. Вступившие в силу экономические ограничения касаются в основном экспорта иранской нефти, который США стремятся свести к нулю.

В обновленный санкционный список попали более 600 физических лиц и компаний. Тем, кто продолжит вести бизнес с Ираном вопреки американским санкциям, Вашингтон угрожает «вторичными санкциями». Таким образом США намерены «повлиять на поведение иранского режима» и обеспечить себе невмешательство третьих стран в своем стремлении снизить до нуля экспорт иранской нефти.

Иранские власти негативно отреагировали на действия США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи высказался, что американские санкции имеют своей целью парализовать экономический рост Ирана, сообщает РИА Новости.