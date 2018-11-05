Роухани заявил, что Иран будет продавать нефть вопреки американским санкциям
5 ноября 2018, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]
Иранский лидер Хасан Роухани сделал жесткое заявление о торговле нефтью. По словам политика, его страна будет продавать горючую жидкость вопреки санкциям, введенным властями Соединенных Штатов Америки.
Роухани полагает, что при помощи ограничений Вашингтон рассчитывал свести на нет продажи иранской нефти, однако Тегеран не поддается на эти провокации. Глава Ирана подчеркнул, что они продолжат торговать, чтобы "прорвать санкции", передает информационное агентство Reuters.
Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона не позволит европейским компаниям одновременно вести бизнес с Ираном и Штатами.
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