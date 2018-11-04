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Эксперты сообщили, как курс рубля отреагирует на санкции США против Ирана
4 ноября 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты рассказали, как курс рубля отреагирует на ожидаемое введение американских санкций против Ирана. Ограничения на экспорт этой страной нефти начнут действовать с понедельника, 5 ноября.
Эксперты полагают, что санкции в отношении Ирана вряд ли существенно повлияют на курс рубля, поскольку это событие является ожидаемым. Подчеркивается, что если цены на нефть марки Brent в ближайшее время не упадут ниже 70 долларов за баррель, то рубль останется в диапазоне 65-68 против доллара.
Как уточняет РИА "Новости", выраженного стресса для рубля в связи с введением ограничений быть не может также потому, что их эффект уже отражен в биржевых котировках.
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