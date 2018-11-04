Эксперты сообщили, как курс рубля отреагирует на санкции США против Ирана

Эксперты рассказали, как курс рубля отреагирует на ожидаемое введение американских санкций против Ирана. Ограничения на экспорт этой страной нефти начнут действовать с понедельника, 5 ноября.

Эксперты полагают, что санкции в отношении Ирана вряд ли существенно повлияют на курс рубля, поскольку это событие является ожидаемым. Подчеркивается, что если цены на нефть марки Brent в ближайшее время не упадут ниже 70 долларов за баррель, то рубль останется в диапазоне 65-68 против доллара.

Как уточняет РИА "Новости", выраженного стресса для рубля в связи с введением ограничений быть не может также потому, что их эффект уже отражен в биржевых котировках.