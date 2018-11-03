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Санкции ЕС толкают Россию в объятия Китая, считает Саркози
3 ноября 2018, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
Антироссийские санкции привели к неожиданному эффекту, заявил бывший президент Франции Николя Саркози. Из-за них Россия отдаляется от Европы и идет на активное сближение с Китаем, считает он.
Экс-президент Франции считает антироссийские санкции контрпродуктивными. Эти меры не отвечают интересам ЕС, поскольку навязываются Европе администрацией Дональда Трампа. Таким образом, вместо того, чтобы «протянуть Москве руку», Европа под давлением США делает все, чтобы «подтолкнуть Москву в объятия Пекина», уверен Николя Саркози.
«Необходимо наладить отношения с Россией. Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия», - высказался Николя Саркози в интервью.
Бывший президент Франции уверен, что усиленный диалог между Россией и ЕС «укрепит архитектуру континента», передает РИА Новости.
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