Большая часть россиян довольна своей зарплатой?

Около 73% россиян, в целом, удовлетворены своей работой, при этом свою зарплату считают достойной 58%. Об этом свидетельствуют данные опроса граждан РФ исследовательского холдинга "Ромир".

Согласно полученной информации, 25% респондентов отметили, что удовлетворены своей работой. А 48% опрошенных заявили, что, в целом, вполне довольны своим нынешним рабочим местом.

Больше всего удовлетворены своей работой жители центральных регионов и Сибири: по оценкам специалистов, таких людей в данном регионе - преобладающее количество - 80%.

Среди недовольных заработной платой лидируют Северо-Западный и Южный регионы российского государства. Показатели в этих регионах соответствуют 47 процентам, отмечает Прайм.

Стоит отметить, что за минувший год общий уровень удовлетворенности россиян своей работой снизился на 4%, а в 2017 году данный показатель равнялся 77%.

Редакция "Аргументов недели", изучив предоставленные данные, просит откликнуться россиян, участвовавших в данном опросе и положительно оценивших уровень заработной платы, мы были бы рады знакомству.