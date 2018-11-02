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Фактор успешного развития животноводства
2 ноября 2018, 10:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провел в Новокубанском районе совместное выездное заседание двух комитетов ЗСК - по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию и по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий.
Главной темой встречи законодателей с сельхозпроизводителями стала ветеринарная проблематика. Вместе с представителями органов исполнительной власти, учеными, руководителями профильных ведомств депутаты обсудили сложившуюся в Краснодарском крае ситуацию по лейкозу крупного рогатого скота.
Участие в пленарном заседании приняли вице-губернатор Андрей Коробка, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, руководитель краевого департамента ветеринарии Роман Кривонос, вице-президент РАН Ирина Донник, глава муниципального образования Новокубанский район Александр Гомодин.
Перед тем, как приступить к обсуждению ключевой темы, участники совещания осмотрели объекты агрофирмы «Хуторок». Сельхозпредприятие для проведения выездного совещания выбрано не случайно. Здесь животноводам удалось полностью победить лейкоз, оздоровить весь скот.
Депутаты во главе с Юрием Бурлачко и Андреем Коробкой посетили механический ток, осмотрели молочно-товарную ферму, пекарню, ремонтные мастерские и автогараж, побывали на презентации муниципального парка, возводимого в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Впечатлением от увиденного поделились уже на самом заседании комитетов.
Открывая совещание, спикер ЗСК отметил, что встреча проходит в рамках реализации краевого закона о региональном госветнадзоре на Кубани. И подчеркнул – одним из основных условий успешного развития молочного животноводства является обеспечение здоровья продуктивного поголовья и молодняка.
- Опыт показывает – от лейкоза крупного рогатого скота можно избавиться быстро, если профилактические мероприятия проводить комплексно и целенаправленно и если у владельцев животных и обслуживающего персонала имеются четкие представления и морально-этическая ответственность не только за состояние самих животных, но и здоровье людей, для которых предназначаются производимые молоко и мясо, - акцентировал внимание присутствующих Юрий Бурлачко.
По состоянию на 1 октября этого года на Кубани из 106 очагов лейкоза остается 85. Из них 50 – в общественном секторе и 35 – в частном. C начала года в регионе оздоровлено в общей сложности 19 сельхозпредприятий. По словам руководителя департамента ветеринарии Краснодарского края Романа Кривоноса, в прошлом году в целом по стране заболело 18603 коровы.
Опасной инфекции не было зафиксировано только в двух северных регионах РФ.
По мнению вице-президента РАН Ирины Донник, для борьбы с лейкозом необходимо, в первую очередь, определить пути его распространения. И если всю работу проводить правильно, то через три года результаты станут ощутимыми.
Достигнутые же в деле оздоровления стада успехи «Хуторка» – это результат многолетнего упорного труда целого коллектива.
- Хозяйство Федора Ивановича Булдыжова - яркий пример того, как за небольшой отрезок времени можно полностью избавиться от болезни. Бесспорно, это значительно повышает конкурентоспособность предприятия, - обратил внимание собравшихся Юрий Бурлачко.
Вернувшись к теме социально-экономического развития Новокубанского района, поднятой в ходе проведения Дня муниципального образования в стенах ЗСК, председатель профильного комитета ЗСК Сергей Жиленко обратил внимание руководства района на необходимость учета рекомендаций по поиску дополнительных резервов. Они были даны депутатами во время своих выездов в муниципалитет.
Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, курирующий аграрный сектор, отметил, что в основе развития поголовья крупного рогатого скота лежит его воспроизводство: «Роль животноводства является основополагающей, мы и в дальнейшем будем уделять на совещаниях внимание этой теме, подключать не только наших ученых, но и специалистов из других регионов страны. Необходимо пересмотреть нашу программу 2013 года по лейкозу и с учетом последних тенденций внести в нее соответствующие изменения».
В завершении выездного заседания спикер ЗСК подчеркнул, что у исполнительной и законодательной власти одинаковый взгляд на ситуацию.
По итогам обсуждения парламентарии приняли решение поручить аграрному комитету, который возглавляет вице-спикер ЗСК Александр Трубилин, проводить совместные с краевым департаментом ветеринарии мероприятия по контролю за ходом исполнения закона о региональном госветнадзоре на Кубани.
Комитету по вопросам местного самоуправления надлежит внести на рассмотрение депутатов проект постановления ЗСК по выполнению принятого парламентом на последней сессии постановления о мерах, принимаемых местным самоуправлением в Новокубанском районе по социально-экономическому развитию территорий. Данная работа проводится в рамках реализации положений Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Региональному департаменту ветеринарии рекомендовано организовать профилактические мероприятия по лейкозу, осуществлять взаимодействие по данному вопросу с сельхозпредприятиями, руководителями фермерских хозяйств и отраслевыми специалистами. А также привлекать по теме научное сообщество Кубани.
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