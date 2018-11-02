Криптовалюты попадут под контроль государства

Международная группа по борьбе с отмыванием денег FATF опубликовала рекомендации, в числе которых государственный контроль за всеми субъектами рынка криптовалют в целях прозрачности рынка.

Экспертам, ранее восторженно предрекавшим, что «все уйдут в крипту», приходится признать несостоятельность своих прогнозов. Криптовалюты в основном успели себя зарекомендовать как мыльный пузырь, сопряженный с большими рисками и огромной волатильностью.

Ранее все неудобства криптовалют компенсировались их анонимностью и постоянным ростом курса. Однако в абсолютно прозрачном мире будущего для государства не может оставаться темных пятен: все субъекты рынка криптовалют попадут на учет и контроль Росфинмониторинга. Сюда относятся криптообменники, площадки ICO, администраторы криптокошельков.

Ажиотаж вокруг криптовалют постепенно затихает, и на данный момент можно сказать, что в большинстве случаев инвестиции в криптовалюту являются рискованными спекуляциями, а порой и откровенным мошенничеством. Государству-регулятору невыгодны непрозрачные криптовалюты. В будущем можно ожидать очередные всплески интереса к ним, но в основном они останутся как альтернативное средство расчетов, приводит свой прогноз Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».