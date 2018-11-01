Каневской район: перспективы экономического и социального развития

По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко в рамках цикла мероприятий по мониторингу исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» парламентарии провели выездное заседание в станице Каневской. Состоялось оно под председательством вице-спикера краевого парламента Сергея Усенко.

В мероприятии приняли участие депутат ГД РФ Наталья Боева, депутаты четырёх комитетов ЗСК – по вопросам имущественных и земельных отношений; по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий; по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма; по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, а также представители федеральных и краевых органов исполнительной власти. Муниципалитет представляли глава района Александр Герасименко и председатель районного Совета Михаил Моргун, депутаты, главы поселений, руководители ТОС.

В начале мероприятия его участники посетили значимые объекты района: производственные цеха фирмы «Калория», инфекционное отделение ЦРБ, где завершается ремонт, проводимый на средства спонсоров и краевого бюджета.

Официальная часть встречи прошла в районной администрации.

- Наша встреча посвящена контролю за исполнением федерального и краевого законодательства в Каневском районе по нескольким направлениям. В частности, по вопросам, возникающим при определении и применении кадастровой стоимости объектов капстроительства и земельных участков. Мы также обсудим, насколько муниципалитет готов к завершающему этапу передачи муниципальных объектов здравоохранения в краевую собственность. Рассмотрим проблемы перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. И проанализируем, как в районе реализуется майский Указ Президента, – сказал, открывая совещание, вице-спикер ЗСК Сергей Усенко.

Одной из центральных тем совещания стала передача имущества муниципальных организаций здравоохранения в госсобственность края.

Секретарь профильного комитета ЗСК Ирина Конограева призвала депутатский корпус муниципалитета тщательно контролировать этот процесс. «Обращайтесь в наш комитет в случае возникновения вопросов. Мы совместно с минздравом края будем искать эффективные пути их решения», – подчеркнула депутат.

На заседании было отмечено, что в районе большое внимание уделяется оснащению современным оборудованием медучреждений, профилактической работе среди населения, увеличению охвата каневчан диспансеризацией.

Далее рассматривалась ситуация в экономике района, работа по привлечению инвесторов, развитие его промышленного потенциала.

- В районе многое сделано, мы это видим. Но акцентирую внимание руководства муниципалитета на увеличении наполняемости местного бюджета в два раза до 2024 года, повышении количества субъектов малого и среднего бизнеса в районе, как сказано в Указе Президента. Прошу вас также скорректировать план социально-экономического развития района в соответствии со Стратегией-2030 и майским Указом главы государства, – отметил председатель комитета ЗСК Сергей Жиленко, обращаясь к руководству муниципального образования.

Следующей темой обсуждения стала ситуация в сфере обращения с коммунальными отходами. Было отмечено, что в Каневском районе ситуация со сбором и вывозом ТКО стабильна по сравнению с другими муниципалитетами края. Определен оператор, есть лицензированные полигоны сбора коммунальных отходов.

- Тема очень сложная и социально значимая. В крае только в шести зонах из одиннадцати определены региональные операторы по обращению с отходами. Призываем региональных операторов встречаться с местными предприятиями по вывозу мусора для того, чтобы наладить порядок взаимодействия, обсудить «узкие» места», – сказал секретарь профильного комитета ЗСК Андрей Булдин.

Затем собравшиеся обсудили проблемы, возникающие при определении и применении кадастровой стоимости объектов капитального строительства.

В завершении заседания парламентарии дали органам местного самоуправления Каневского района ряд рекомендаций по улучшению положения дел в тех отраслях, где это необходимо, и заверили, что будут держать все вопросы на контроле и оказывать содействие в их решении.