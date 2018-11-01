Обреченные на крах из-за санкций РФ отрасли экономики Украины обозначили в ДНР

В самопровозглашенной ДНР рассказали, какие отрасли экономики Украины больше других пострадают в результате введения новых российских санкций. По данному вопросу высказался депутат парламента республики Владислав Бердичевский.

Бердичевский отметил, что после вступления в силу рестриктивных мер полный крах ждет машиностроение и химическую промышленность соседнего государства.

Кроме того, законодатель прокомментировал отсутствие в санкционных списках Москвы украинского президента Петра Порошенко и главы правительства Владимира Гройсмана. Как объяснил Владислав Бердичевский в интервью «ПолитНавигатору», в подобные перечни руководители стран обычно не включаются.

О том, что Россия ввела антиукраинские санкции, стало известно ранее сегодня. Ограничения наложены на 322 физических и 68 юридических лиц.