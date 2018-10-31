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Мосгорстат подсчитал среднюю зарплату москвичей
31 октября 2018, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
Среднемесячная зарплата москвичей за 8 месяцев 2018 года выросла на 9,4 процента по сравнению с таким же периодом 2017 года. В некоторых отраслях оклады росли опережающими темпами.
По данным Мосгорстата, средняя заработная плата москвичей за январь—август 2018 года составила 81,8 тысяч рублей в месяц.
Сообщается, что при этом в розничной торговле увеличены объемы на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, посещаемость крупных ТЦ выросла на 3,2 процента.
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин днем в среду, 24 октября, заявил, что заработные платы на территории страны в настоящий момент растут беспрецедентными темпами.
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