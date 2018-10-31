ЦБ занизил стоимость активов «Югры» более чем в три раза

Союз вкладчиков России 29 октября на своём интернет-сайте опубликовал документы, из которых следует, что Центральный банк РФ намеренно занизил стоимость активов банка «Югра», у которого ранее отобрали лицензию, вследствие чего пострадали более 35 тысяч вкладчиков.

Таким образом, занижение рыночной стоимости принадлежащей недвижимости банку «Югра» в три раза уменьшило капитал финансовой организации, что создало формальный повод для отзыва лицензии. Это следует из приказа №142, который выпустила 27 июля 2017 года временная администрация, назначенная ЦБ. Согласно этому документу руководитель временной администрации банка Д. А. Онегин приказал скорректировать балансовую стоимость недвижимости «Югры» на основании заключения Службы анализа рисков Банка России.

Так, например, если балансовая стоимость объектов недвижимости ранее составляла почти 16,9 млрд руб., а по рыночным оценкам 16,5 млрд руб., то после «корректировки» всего 5,2 млрд с НДС. Причём удешевление произошло по всем 29 объектам в отношении, которых проводилась оценка. Для понимания масштаба – 10 зданий на ул. Угрешская, стоимостью в 2,5 млрд превратились в строения стоимостью 812 млн., а объект на ул. Талалихина подешевел с 1,2 млрд до менее чем 374 млн.

Кроме того, из опубликованных материалов можно сделать вывод, что сами бухгалтерские проводки совершенны в операционном дне 21.07.2017 - то есть «задним числом». Это более чем наталкивает на мысль, что ЦБ сознательно старался обанкротить банк «Югра».

Ранее Союз вкладчиков опубликовал на своем сайте документы, подтверждающие финансовую устойчивость банка «Югра» накануне ввода временной администрации. Также общественная организация обнародовала заведомо неисполнимое предписание ЦБ по доформированию резервов «Югры» на 13,4 млрд рублей и подписанный зампредом ЦБ псевдоплан по предотвращению банкротства кредитной организации.

С опубликованными документами можно ознакомиться ниже:















