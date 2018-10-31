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Едут грузы на восток
31 октября 2018, 11:39 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Транспортники отмечают перераспределение географии перевозок грузов. Изменился и статус Москвы в качестве отправного центра.
Значимость столицы, как отправной точки сборных грузов, снижается. Все чаще пунктом, откуда грузы уезжают в разные концы страны, становятся другие города.
- Особенно это заметно по городам, которые находятся от Москвы в радиусе до одной тысячи километров, - пояснил генеральный менеджер по стратегическому развитию транспортной компании «Байкал Сервис» Андрей Хрюкин.
В целом, за девять месяцев этого года рост объемов на рынке перевозок сборных грузов в компании оценивают на уровне 7-8 процентов.
- Мы увеличили объемы по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, - отметил Андрей Хрюкин. - В августе компания достигла абсолютного исторического максимума с начала 2000-х годов, когда стала заниматься автомобильными грузоперевозками. Безусловными лидерами по динамике объемов к прошлому году выступили регионы Сибири и Дальнего Востока, значительно увеличился тоннаж по городам Центральной России и в южном направлении.
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