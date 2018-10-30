Банки потребуют отчитываться за каждый перевод на карту

В российской экономике все активней идет процесс «обеления». Проще говоря, государство в лице банков устанавливает контроль над всеми безналичными транзакциями, которые совершают физические лица.

Согласно федеральному закону № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки обязаны информировать Росфинмониторинг обо всех подозрительных транзакциях физических и юридических лиц. На деле это означает, что банки могут потребовать документального объяснения денежным переводам, которые они сочтут подозрительными, а в противном случае – заблокировать счета. И в последнее время количество заблокированных банками транзакций значительно выросло. Что это значит применительно к любому физическому лицу, то есть к нам с вами?

Все денежные переводы фиксируются в банковских базах данных. Эти данные, в свою очередь, могут истребовать налоговые органы. И если активное движение денежных средств на вашей карте покажется налоговикам подозрительным, то это чревато, как минимум, доначислением НДФЛ, а как максимум – уголовной статьей за незаконную предпринимательскую деятельность.

Эта тенденция будет продолжаться, и порог активности движения безналичных денежных средств на счетах физических лиц регулярно снижается. Если некоторое время назад подозрение мог вызвать перевод на миллион, то сейчас «безопасной» считается сумма, не превышающая 15 тысяч рублей. Сопроводительные пояснения к переводу типа «Подарок» или «Долг» тоже больше не работают – в случае вопросов и подарок, и долг придется обосновать документально.

Телеграм-канал «Экономика цифровой эры», проанализировавший тренд на «обеление» российской экономики, видит основной способ избавиться от налоговых рисков и угрозы блокировки счетов в использовании наличных денег, и напоминает, что в Германии и Австрии доля наличности в общем финансовом обороте до сих пор составляет более 75%.