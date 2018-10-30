СМИ: Запад оценил небывалые успехи российской экономики

На Западе эксперты заметили и оценили небывалые успехи российской экономики. Позитивных факторов в российской экономике несколько. Об экономическом росте в России написало издание Die Welt.

Нефтяники предложили правительству повысить цены на бензин на 4 - 5 рублей

По мнению авторов немецкого издания, несмотря на санкции, народное хозяйство России в целом показывает хороший рост.

Во-первых, впервые с 2011 года государственный бюджет страны в 2018 году оказался с профицитом, ожидается, что в 2019 году он вырастет в четыре раза, - сообщает "СП".

Второй позитивный фактор — уменьшение зависимости между ценой на нефть и курсом рубля. Западные эксперты оценили, что правительство смогло добиться того, что даже при возвращении стоимости нефти к пиковым значениям прошлого, рубль всё остается дешевым. Пои этом импортная продукция на внутреннем рынке становится неконкурентоспособной, и выигрывают российские производители.

Третий фактор, о котором упоминает немецкое издание, это рост золотовалютных резервов. За первые восемь месяцев 2018 года они выросли по сравнению аналогичным периодом 2917 года на 27,7%.

На Западе отметили, что для повышения экономического роста необходимо еще проводить структурные реформы. А сейчас действия российского правительства немецким аналитикам все равно нравятся. По их мнению, кабинет министров действует осторожно, что позволяет избежать потрясений и накопить ресурсы.

Однако российские эксперты полагают, что выводам немецкого издания не стоит верить, там опубликовано очень оптимистическое преувеличение.

Заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им. Плеханова Руслан Дзарасов считает, что приведенные Die Welt данные не отражают истинного положения дел в российской экономике. Дзарасов отметил: "С 2014 года сильно сократилось промышленное производство, а главное — упали реальные доходы граждан. Экономика приспособилась к условиям внешнего шока именно за счёт сокращения доходов россиян".