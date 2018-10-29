Комбайнеры в России скоро потеряют работу, заявил Рогозин

Комбайнеры в России скоро потеряют работу, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин после испытаний беспилотного комбайна, завершившихся успешно. Что означает это заявление в свете наступающей эпохи интернета вещей?

Технический прогресс движется вперед семимильными шагами. Успешные испытания беспилотного комбайна означают не только, что комбайнеры потеряют работу. Вслед за ними без работы останутся трактористы, водители такси и общественного транспорта. Структура рынка труда неизбежно изменится.

«Не стоит относиться к данным заявлениям российских политиков легкомысленно. Тренды таковы, что именно эти высказывания мы посоветуем воспринять буквально. Комбайнерам стоит задуматься о переквалификации, а гражданам страны – позаботиться о своей пенсии заранее и самостоятельно», - комментирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».