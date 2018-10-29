Меркель обвалила курс евро к доллару
29 октября 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не будет претендовать на пост главы кабинета министров на следующих выборах в 2021 году. Она не планирует "претендовать на место в Бундестаге".
Меркель также не будет переизбираться на пост председателя ХДС. Внутрипартийные выборы должны пройти в декабре. Такое решение канцлер объяснила тем, что партия потерпела неудачу на выборах в федеральной земле Гессен, заняв первое место, но с маленьким результатом.
Курс евро к доллару упал на фоне заявления Ангелы Меркель с 1,1413 доллара за евро до 1,1368, показывают данные торгов.
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