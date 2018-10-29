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Эксперты: Российские граждане с низкими доходами стали беднеть еще больше
29 октября 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне с низкими и высокими доходами стали беднеть с одинаковой скоростью. Для обеих категорий граждан инфляция сравнялась к концу III квартала на уровне около 3,5%.
По мнению специалистов, в ближайшем году инфляция для бедных будет ниже, чем для богатых. Также нельзя забывать о девальвации рубля и росте долговой нагрузки. Так, объём кредитов населению вырос за два года на 32% — с 10,8 трлн рублей до 14,2 трлн рублей на 1 октября 2018 года, сообщает NEWS.ru.
«Для обслуживания кредитов населению придется отдавать большую часть доходов, чем раньше, а значит придется экономить на потреблении», — объяснил эксперт.
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