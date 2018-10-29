Медведев поручил Минэнерго добиться заморозки цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями и добиться соглашения по заморозке внутренних цен на нефтепродукты. Цены на бензин в России за месяц выросли на 10%

На прошедшем сегодня совещании Дмитрий Медведев отметил продолжающийся рост цен на бензин и в связи с этим дал поручение Министерству энергетики и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку.

«Я хотел бы, чтобы вы договорились с нашими нефтяными компаниями о том, что будет подготовлен и принят план работы и режимное соглашение по поддержанию сложившихся на внутреннем рынке цен на нефтепродукты. В противном случае мне придется ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы ситуация на рынке была более стабильной. Я прошу в ближайшие два дня все консультации провести и доложить», - сказал Дмитрий Медведев.

Цены на бензин и нефтепродукты в сентябре текущего года выросли на 10%, сообщает РИА Новости.