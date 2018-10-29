Политолог из Киева подсказал России способ убить сельское хозяйство на Украине
29 октября 2018, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация в состоянии убить украинское сельское хозяйство. Такое заявление сделал киевский политический эксперт Михаил Погребинский.
Аналитик отметил, что 84% топлива Украина получает из РФ и Белоруссии. Последняя продает Киеву переработанные российские нефтепродукты.
По словам Погребинского, если Москва перекроет поставки, наступит «полная катастрофа». Оставшаяся без топлива техника не сможет работать, и сельское хозяйство в стране умрет, процитировал эксперта «ПолитНавигатор».
На прошлой неделе стало известно, что Москва введет рестриктивные меры против Киева, который проводит недружественную политику в отношении РФ. Об этом говорится в указе, подписанном президентом Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что отечественный аналитик Дмитрий Куликов придумал, как остановить экономику соседнего государства в течение суток.
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