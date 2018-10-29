В Челябинске соберутся энергетики со всей страны

Три дня на то, чтобы сделать Челябинск лучше. С 30 октября по 1 ноября город проведет X специализированную выставку-форум «Энергетика. Энергоэффективность-2018». В отеле Radisson Blu участникам и гостям экспозиции представят новейшее оборудование, приборы и технологии для организации городской среды. А затем эксперты обсудят, как их внедрить. Мероприятие проходит при поддержке регионального правительства и является единственной отраслевой площадкой на Южном Урале в сфере электро- и теплоэнергетики.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области представит первые итоги проекта «Умный город», являющегося частью федеральной программы «Цифровая экономика». Напомним, реализация его стартовала в прошлом году. Пилотной площадкой стала Сатка. Южноуральский город оказался в числе первых 25 муниципалитетов, где концепцию опробовали на практике. В частности, ввели ряд инфраструктурных новшеств для автоматизации городской инфраструктуры. Это стало стала возможна благодаря трехстороннему соглашению, направленному на развитие энергетического сервиса Южного Урала. Представители Минстроя обсудят с главами территорий и экспертами отрасли дальнейшую перспективу проекта и возможную его реализацию на территории Челябинска.

В рамках форума также обсудят вопросы:

• тенденции перехода на «цифру» в электросетевом хозяйстве муниципалитетов и автоматизации процессов,

• внедрение технологий «умный свет», «умное тепло» в бюджетном секторе региона, в том числе через энергосервис,

• актуальные вопросы законодательства в сфере охраны труда инженеров-энергетиков, технических специалистов промпредприятий,

• современные решения повышения энергобезопасности и энергосбережения для главных энергетиков сектора АПК.



На выставке-форуме будет представлена и экспозиция «Энергетика. Энергоэффективность». Свой стенды везут крупнейшие энергетические компании Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кирова, Уральска, Пензы и других мегаполисов страны. В качестве участников уже зарегистрировались «ВТК Энерго», Уральский трансформаторный завод, ООО «Акку-Фертриб»,ООО «АДС-Электрощит», ИНТЕЛПРИБОР («РБС-Холдинг»), АО «НИИЭМП», компания LEDNIK («УралСветМаш»), ООО «ГОСТКАБЕЛЬ и ООО «Сириус».

Вход на выставку свободный. Чтобы посетить мероприятия форума, необходима регистрация на сайте выставки.

Узнать подробную информацию Вы можете на выставке «Энергетика. Энергоэффективность-2018», которая пройдет с 30 октября по 1 ноября в отеле «RADISSON BLU» (Челябинск, ул. Труда, 179). Подробная информация по телефону 8 (351) 755-55-10 и на сайте выставки.